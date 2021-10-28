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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه بالملك عبدالله الثاني.. بوريس جونسون يشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين ورعايتهم

بوريس جونسون والملك
بوريس جونسون والملك عبد الله الثاني

استقبل رئيس الوزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الخميس، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في مقر الحكومة البريطانية داونينج ستريت في العاصمة لندن.

 

وأكد جونسون اهتمام بريطانيا بالمشاريع الاقتصادية التي تربط دول المنطقة ودعمها لها، مثمنا استضافة الأردن للاجئين السوريين وغيرهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم.

 

وأشاد جونسون بالتزامات الأردن بالتقليل من انبعاثات الكربون والعمل على التخفيف من آثار التغير المناخي.

 

وشدد الملك عبد الله الثاني من جانبه، على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، حيث يصادف هذا العام الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

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وبحث الزعيمان، خلال لقائهما العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والدفاعية بين الأردن والمملكة المتحدة.

وأعرب ملك الأردن عن تقديره لجهود المملكة المتحدة في استضافة مؤتمر قمة المناخ (COP26)، وعن تطلعه للمشاركة فيه.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

 

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا النظر إلى جهود الأردن المستمرة في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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