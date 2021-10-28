ملك الأردن يدعو لتكثيف الجهود الدولية لحل أزمات الشرق الأوسط

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى حلول سياسية تحد من الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة شعوبها.

وقال بيان صادر عن الديوان الهاشمي الأردني، إن العاهل الأردني أكد خلال لقائه وزيرة خارجية بريطانيا، إليزابيث تروس أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد أزمات، تتطلب تكثيف الجهود إقليميا ودوليا للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها".

كما شدد الملك الأردني على "دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها"، لافتا إلى "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى "أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي"، موضحا أن الأردن "يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.. من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

ولفت الملك إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

ممن ناحية أخرى، أكد عاهل الأردن على ضرورة بحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين، فيما أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن حرص بلادها على "توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات"، مشيرة إلى دعم بلادها لـ "جهود المملكة التنموية ولدورها في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم".