اللواء أشرف عطية: أسـوان الآن حجـر الزاويـة في مجال الطاقة الشمسية

رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمشاركين فى افتتاح المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، قائلا: “مرحبا بكم فى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتي يسعدها أن تستضيف فعاليات المؤتمر الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء”.

وتابع المحافظ أن أسوان كما كانت مركزا لتلاقي الثقافات والحضارات عبر العصور فإنه ينطلق على أرضها أكبر المشروعات التنموية، ففي ستينات القرن الماضي شهدت أسـوان أول مشروعات الطاقة من خلال إنشاء أكبر محطـة توليـد للكـهـربـاء بـأعظم مشـروع هندسـی فـي القـرن العشرين وهـو السد العالى، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حاليا تنفيذ أكبر مشروعات للطاقة الشمسية في العالم ببنبان.

وأوضح المحافظ أن هنـاك الكثير مـن المشروعات التنموية والخدميـة التي تقام داخل أسوان لتكون دائما رمزا للنماء والرخـاء ومصدر لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة.

ولفت إلى إن أسـوان تمثـل الآن حجـر الزاويـة فـي مجـال الطاقـة الشمسية فهي تحظى باستضافة فعاليات المؤتمر الهـام على أرضها وهـو مـا يبرز إنجازات الدولة المصرية الحديثـة فـى الجمهوريـة الجديـدة تحـت قيـادة الرئيس عبـد الفتـاح السيسى للعمـل عـلـى تحقيـق أهـداف استراتيجية التنميـة المستدامة 2030.