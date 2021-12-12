26 ديسمبر الحكم في دعاوى عودة حصص استيرادية ملغاة لبعض مستوردي بورسعيد

حجزت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، عددا من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى ، للحكم لجلسة ٢٦ ديسمبر .

ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد على ٢٠٠٠ دعوى ، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها .

وطالبت الدعاوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .

وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .

وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددت إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .