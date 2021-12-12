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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

26 ديسمبر الحكم في دعاوى عودة حصص استيرادية ملغاة لبعض مستوردي بورسعيد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، عددا من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى ، للحكم لجلسة ٢٦ ديسمبر  .

ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد على ٢٠٠٠ دعوى ، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها .

وطالبت الدعاوى ، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط .

وتضمنت الدعاوى  أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة ، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠ ، وتم وضع بعض الشروط .

وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد ، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد ، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد ، وكذلك توجد حالات سددت إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة ، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى .

محكمة القضاء الاداري الدعاوى القضائية محافظ بورسعيد

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