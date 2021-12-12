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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حدث عالمي.. متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف تفاصيل افتتاح المرحلة الأولى من المشروع| خاص

العميد خالد الحسينى،
العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية

قال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح العالمى المرتقب للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن أجهزة الدولة كلها تجتمع وتتكاتف لكى يتم الافتتاح فى الوقت المناسب وبشكل مبهر.

 

وأضاف العميد خالد الحسينى، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك لجنة مشكلة لاختيار المسمى والهوية البصرية تشمل المسمى الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة والشعار، منوهاً بأنه لم يستقر حتى الآن على اسم محدد لها حتى الآن.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تتكون من 40 ألف فدان وتم البدء فى كافة الاحياء فى توقيتات مختلفة وفقاً لموعد البدء فى التنفيذ بها، لذلك نسب التنفيذات مختلفة حيث أن نسبة التنفيذ فى الأحياء السكنية تتراوح ما بين 70 إلى 95%.

 

وتابع العميد خالد الحسينى: مدينة الثقافة والفنون تم افتتاحها بشكل فعلى بعرض لاوركسترا عالمية ونسبة الإنجاز بها وصلت إلى 98%، بينما المدينة الرياضية ومسجد الفتاح العليم والكاتدرائية وصلت نسبة تنفيذهم إلى 100%.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن نسبة التنفيذ وصلت فى المركز الاسلامى المصرى لأكثر من 95% ويستوعب أكثر من 170 ألف مصل فى نفس الوقت، مضيفا إنه سيكون منارة إسلامية عالمية.

العاصمة الإدارية الجديدة الاحياء السكنيه الاروكسترا العالمية مدينة الثقافة والفنون العاصمة الادارية

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