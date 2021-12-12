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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت.. وتيليجرام يعزز ميزاته لتحدي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.

 

تحذير عاجل.. ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت

حذر خبراء الأمن السيبراني، من ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي الإنترنت، تمنح المتسللون القدرة على اختراق ملايين الأجهزة عن بعد.

 

من أكثر الشركات اهتمامًا به.. "أورنج" داعمة دائماً للتعليم بمصر

تعتبر شركة اورنج مصر من اهم الشركات المهتمة بدعم التعليم  من خلال العديد من المشروعات  والمنح الدراسية حيث تقدم الشركة منح دراسية لطلاب الكليات والدراسات العليا

 

لهذا السبب.. آبل تفسد مخطط سوني لجلب ألعاب "بلاي ستيشن" إلى آيفون

كشفت وثيقة سرية تابعة لشركة آبل Apple، عن خطة شركة سوني Sony، لإطلاق خدمة الألعاب السحابية PlayStation Now إلى الهواتف الذكية.  

 

ينافس أجهزة سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate X

كشفت شركة Huawei، عن سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x، والذي يأتي بتصميم شاشة أكبر وأنحف مقارنة بمنافسه هاتف سامسونج galaxy fold، لذا نستعرض إليك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x.

 

"واتساب" تدخل تعديلا جديدا على سياسة الخصوصية

 أعلنت منصة (واتساب)، إدخال تعديل جديد على سياسة الخصوصية. 
 

شاومي تطلق Redmi Note 11 4G عالميا.. إليك السعر والمواصفات

كشفت أحدث التقارير، عن خطة شاومي لطرح هاتف Redmi Note 11 4G بالأسواق العالمية، بعد أن تم إطلاقه خلال الأسبوعين الماضين بالصين.

 

أخطر 5 عمليات احتيال شيوعا على واتساب لعام 2021

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل استخدام حول العالم، لذلك يجذب العديد من عمليات الاحتيال المتنوعة،

 

تيليجرام يعزز ميزاته لتحدى واتساب.. إليك الجديد

 

طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، بعض الميزات الجديدة المنافسة لـ واتساب

 

أفضل هواتف ذكية تناسب الطلاب خلال عام 2021.. هونر 60 برو أبرزها

ظهرت مجموعة هواتف ذكية مذهلة، تناسب الطلاب خلال عام 2021، فعلى مدار الأشهر الماضية ظهرت العديد من الطرازات التي أشعلت المنافسة في قطاع الأجهزة المحمولة

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية واتساب عام 2021 التكنولوجيا

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