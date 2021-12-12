أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت.. وتيليجرام يعزز ميزاته لتحدي واتساب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.

تحذير عاجل.. ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت

حذر خبراء الأمن السيبراني، من ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي الإنترنت، تمنح المتسللون القدرة على اختراق ملايين الأجهزة عن بعد.

من أكثر الشركات اهتمامًا به.. "أورنج" داعمة دائماً للتعليم بمصر

تعتبر شركة اورنج مصر من اهم الشركات المهتمة بدعم التعليم من خلال العديد من المشروعات والمنح الدراسية حيث تقدم الشركة منح دراسية لطلاب الكليات والدراسات العليا

لهذا السبب.. آبل تفسد مخطط سوني لجلب ألعاب "بلاي ستيشن" إلى آيفون

كشفت وثيقة سرية تابعة لشركة آبل Apple، عن خطة شركة سوني Sony، لإطلاق خدمة الألعاب السحابية PlayStation Now إلى الهواتف الذكية.

ينافس أجهزة سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي Mate X

كشفت شركة Huawei، عن سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x، والذي يأتي بتصميم شاشة أكبر وأنحف مقارنة بمنافسه هاتف سامسونج galaxy fold، لذا نستعرض إليك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف هواوي القابل للطي mate x.

أعلنت منصة (واتساب)، إدخال تعديل جديد على سياسة الخصوصية.



شاومي تطلق Redmi Note 11 4G عالميا.. إليك السعر والمواصفات

كشفت أحدث التقارير، عن خطة شاومي لطرح هاتف Redmi Note 11 4G بالأسواق العالمية، بعد أن تم إطلاقه خلال الأسبوعين الماضين بالصين.

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل استخدام حول العالم، لذلك يجذب العديد من عمليات الاحتيال المتنوعة،

طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، بعض الميزات الجديدة المنافسة لـ واتساب

أفضل هواتف ذكية تناسب الطلاب خلال عام 2021.. هونر 60 برو أبرزها

ظهرت مجموعة هواتف ذكية مذهلة، تناسب الطلاب خلال عام 2021، فعلى مدار الأشهر الماضية ظهرت العديد من الطرازات التي أشعلت المنافسة في قطاع الأجهزة المحمولة