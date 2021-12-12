يعد تطبيق واتساب WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات التراسل استخدام حول العالم، لذلك يجذب العديد من عمليات الاحتيال المتنوعة، من بينها الرسائل الخداعة التي تحاول إيقاع المستخدمين في فخ المتسلل، بالإضافة إلى نوع آخر من الرسائل الاحتيالية المصممة لاختراق حسابات الضحايا على المنصة وإغلاقها إلى الأبد.

إليك فيما يلي أخطر 5 عمليات احتيال وأكثرها شيوعا على واتساب في عام 2021، وفقا لما ذكره موقع "techgamingreport".

أخطر 5 عمليات احتيال شيوعا على واتساب لعام 2021



1. كود الاختطاف:

هي من أحدث عمليات الاحتيال المنتشرة على تطبيق واتساب، تتضمن حيلة مخطط لها جيدا كي يجد المتسلل من خلالها طريقة لحرمانك من الوصول إلى حساب واتساب الخاص بك.

وتتكون خدعة الهاكرز، من إرسال رسالة على أنه صديق محتاج إلى مساعدة، ويطلب منك إعادة رمز مكون من ستة أرقام، ويتظاهر بأنه تم إرساله إليك عن طريق الخطأ، وبمجرد إرسالك للكود وهو في الأصل رمز التحقق الخاص بحسابك، يختطف المهاجم حسابك واتساب ولن تتمكن من الوصول إليه مرة أخرى.



2. واتساب الذهبي:



تتضمن الحيلة الثانية، طريقة سهلة لاصطياد الضحية، من خلال إرسال رسالة تطالب المستخدم بالتبديل إلى تطبيق واتساب الذهبي على أنه إصدار مميز من التطبيق الأصلي التابع لفيسبوك، يحمل العديد من الميزات التي يفتقر إليها التطبيق الأساسي، وتشمل الرسالة صورة أنيقة لتطبيق جولد تم تصميمها لإغراء المستخدم لتثبيت التطبيق مرفقة برابط مزيف بمجرد النقر عليه، يتم تحميل برامج ضارة على هاتف الضحية تمكن الهاكرز من الوصول مباشرة إلى رسائل المستخدم ومحادثاته الشخصية وجهات اتصاله.

3. تطبيقات الاحتيال:

تتمثل الخدعة الثالثة في إرسال رسالة تعد بتقديم تطبيقات جديدة مثل تلك التي تدعى توفير طريقة سريعة لرواد وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على اللايكات على منصات الويب المختلفة، ولكن في الحقيقة ستقوم هذه الرسالة بمجرد النقر على الرابط الذي تحتويه الرسالة، بتزويد جهازك بـ فيروس خبيث، يقوم بالتخفي على جهازك وإرسال جميع بياناتك سرا إلى خوادم الهاكرز.



4. إنترنت مجاني بدون تكلفة:



في هذه الحيلة يرسل مجرمو الإنترنت رسالة إلى الضحايا المحتملون عبر تطبيق واتساب، يطلب منهم إجراء استبيان سريع عبر الإنترنت، من أجل الحصول على هدية تقدر بـ 1000 جيجا من سرعة الإنترنت بدون تكلفة، وباستخدام نفس النظرية بمجرد النقر على الرابط يتم تنزيل تطبيق ضار على هاتفك.



5. المرفقات الضارة:

يتظاهر المهاجم في هذه الحيلة، بإرسال مستندات أو أوراق لقضية أو موضوع رائج على الإنترنت، بمجرد النقر على المستند لفتحه أو الصورة المرفقة بالرسالة، سرعان ما يتم تثبيت برنامج خبيث يمنح القدرة للمتسلل بالوصول إلى حساب المستخدم، وعلى الرغم من أن هذه الحيلة شائعة على واتساب إلا أن المتسللين يستخدمونها لمهاجمة رسائل البريد الإلكتروني.