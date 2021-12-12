شافوا الموت ... نجوم ضحايا الأخطاء الطبية

وقع عدد من النجوم ضحايا لأخطاء طبية أثناء إجراء عمليات جراحية، مما عرض حياتهم للخطر، ومن هؤلاء النجوم الفنانة ياسمين عبد العزيز.

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز، لخطأ طبي أثناء إجراء عملية بسبب مرضها "أكياس الشوكولاتة"، وهي ليست المرة الأولى التي تجري فيها هذه العملية، لكن تلك المرة أدت لتسمم في الدم، وثقب في المعدة.

ومن أشهر الفنانات التي وقعن أيضاً ضحية للخطأ الطبي الفنانة حورية فرغلي بعد سقوطها من على الحصان، مما أدى لإجرائها أكثر من عملية جراحية خلال السنوات الماضية.

الخطأ الطبي أدى إلى كسر مضاعف لأنف الفنانة حورية فرغلي، ما أدى لصعوبة التنفس لديها.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول النجوم الذين وقعوا ضحايا للأخطاء الطبية، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: