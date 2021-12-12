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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرة خارجية بريطانيا تتعهد بمساعدة 1.8 مليون أفغاني بمعونات طارئة

وزيرة الخارجية البريطانية
وزيرة الخارجية البريطانية

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم التعهد بتقديم 75 مليون جنيه استرليني من المعونات الطارئة للشعب الأفغاني لتوفير مساعدات منقذة للأرواح تشمل الغذاء والخدمات الصحية الطارئة، إلى جانب المأوى والماء ولوازم النظافة الشخصية.

المساعدات الحيوية سوف تكون من خلال الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء من منظمات الإغاثة الموثوق بها، وسوف تساهم في الاستجابة للوضع الإنساني المتفاقم.

يأتي هذا التعهد من المملكة المتحدة بعد مناقشات أجراها وزراء مجموعة السبع يوم أمس (السبت، 11 ديسمبر) حول الأزمات وأوضاع الصراعات في العالم، بما في ذلك في أفغانستان، حيث دعت وزيرة الخارجية إلى تعاون دولي أكبر لمنع نشوء أوضاع خطيرة بسبب الهجرة وعدم الاستقرار في المنطقة والأزمات الإنسانية.

قالت وزيرة الخارجية، ليز تراس:"سوف تقدم المملكة المتحدة مساعدات إنسانية حيوية في أفغانستان هذا الشتاء. والأموال التي نعلن عنها اليوم سوف تساهم في إنقاذ أرواح الناس، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة. ونحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لمساعدة الشعب الأفغاني."

هذا الدعم يمثل جزءاً من مبلغ 286 مليون جنيه استرليني تعهدت المملكة المتحدة بتقديمه لأفغانستان في السنة الحالية. وسوف يُستغل في مساعدة ضحايا العنف ضد المرأة، وتمويل خدمات ضرورية لحماية الأطفال. ووكالات الإغاثة سوف تعطي الأولوية لمن هم أكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العائلات التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة.

سوف يُقدَّم هذا الدعم من خلال صندوق العمل الإنساني من أجل أفغانستان، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للإنقاذ. ولن تُقدَّم أي أموال إلى طالبان مباشرة.

قال المدير التنفيذي لصندوق الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي:"إن ما نراه على الأرض مؤلم جدا – حيث يعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد، ومع قدوم الشتاء المزيد والمزيد من الأفغان يعانون من سوء التغذية والمجاعة كل يوم. برنامج الأغذية العالمي يرحب بهذا التبرع من الشعب البريطاني وحكومته، والذي سوف يساعدنا في إنقاذ الكثير من الأرواح."

تواصل المملكة المتحدة العمل مع الشركاء الدوليين للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحفاظ على استقرار المنطقة، وحماية المكاسب التي تحققت طوال 20 سنة الماضية، ولتؤكد على طالبان الحاجة الضرورية لعودة الفتيات الأفغانيات من جميع الأعمار إلى مقاعد الدراسة.

خلال جلسة يوم أمس بشأن أفغانستان، بحث وزراء خارجية مجموعة السبع تنسيق الاستجابة الدولية للأزمة المتعاظمة في أفغانستان. كما تحدثوا عن سبل التواصل مع طالبان.

وفي وقت لاحق من اليوم، سوف تجري وزيرة الخارجية محادثات أيضا مع وزراء خارجية مجموعة جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذين يحضرون اجتماع وزراء الخارجية والتنمية من مجموعة السبع لأول مرة، وأغلبهم يحضر افتراضيا بالاتصال المرئي. حيث ستشدد الوزيرة تراس على أهمية التعاون مع "اقتصادات المستقبل" في جنوب شرق آسيا لمعالجة تحديات اليوم.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس المملكة المتحدة أفغانستان صندوق الأغذية العالمي

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