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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. خسائر مادية وبشرية للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، عن أن قوات الجيش اليمني تمكنت من صد محاولات تقدم لمليشيات الحوثي جنوب منطقة العيرف وأطراف جبل البلق الشرقي في محافظة مأرب.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مصادر قولها إن رقعة المواجهات في جبهات مأرب والجوف، امتدت من جبهة ام ريش وملعاء في حريب مأرب، مرورا بالبلق الشرقي، والكسارة والمشجح، وصولا إلى جبهة العلم في محافظة الجوف، فيما تواصلت المواجهات لليوم الثالث على التوالي في جبهات حريب – بيحان.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، من افشال هجوم واسع لميليشيات الحوثي على جبهات غرب مأرب، من جهة الكسارة والمشجح، وكبدتها خسائر كبيرة، وفقا للمصادر الميدانية، مؤكدة مصرع 30 حوثيا وأسر 7 آخرين بعد محاصرتهم في أطراف الكسارة من جهة وادي هيلان، فيما تم اكتشاف جثة للقيادي في تنظيم القاعدة المدعو حمزة محمد علي راوية، كان يقاتل مع الحوثيين في أم ريش.

وذكرت المصادر، انه تم إحباط محاولة تسلل فشالة لمليشيات الحوثي باتجاه صحراء الرملة بين البلق الشرقي ومديرية الوادي، حيث تم استدراج مجاميع حوثية إلى منطقة صحراوية مفتوحة وقضت عليهم، ودمرت وأحرقت آلياتهم القتالية.

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وأفادت المصادر، بان المعارك بين الجانبين ما زالت مستمرة وعلى سعيرها في جبهات محيط البلق الشرقي، حيث تحاول الميليشيات منذ عشرة أيام اختراق المنطقة باتجاه مدينة مأرب ومديرية الوادي، لكنها فشلت وتكبدت عشرات القتلى والجرحى، على يد الجيش والقبائل، وفي غارات مقاتلات التحالف المكثفة والمركزة.

كما شهدت جبهات فليحة، وأم ريش، العمود في الجوبة، وملعاء على أطراف مديرية حريب معارك عنيفة بين الجانبين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، فيما شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة على مواقع الميليشيات كبدتها خلالها العشرات من القتلى والجرحى، ودمرت آليات قتالية للحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، على تعزيزات ومواقع الحوثيين في الجوبة جنوب مأرب، وعلى الطرق الرابطة بين صنعاء ومأرب من جهة خولان – الوتدة – صرواح – كوفل – الزور- ذنة، أراك – وروضة جهم، واستهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها من ماهلية باتجاه الصدارة – نجد المجمعة – الجوبة – ام ريش، بعد استقدامها من ذمار وصنعاء.

وكان التحالف اعلن مصرع 205 حوثيا، في 36 عملية استهداف طالت مواقع وآليات حوثية خلال الساعات القليلة الماضية، منها 31 في مأرب والجوف، أدت لمصرع 180 حوثيا ودمرت 18 آلية قتالية، و5 عمليات في جنوب الحديدة، أدت لمصرع 25 حوثيا، ودمرت معدات قتالية ثقيلة في المناطق الواقعة خارج اتفاق السويد.

 

 

 

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