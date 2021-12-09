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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعم الإصلاحات في اليمن بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

البنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني

تعهدت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي أمس الأربعاء بدعم الولايات المتحدة لإصلاحات شاملة في اليمن ‏الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة وانهيارا قياسيا غير مسبوق للعملة المحلية، وسط حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات.

وقال بيان نشرته السفارة الأمريكية على تويتر إن ويستلي ناقشت مع محافظ البنك المركزي اليمني المعين حديثا أحمد غالب الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي القوي والإعانات المالية للمساعدة في دعم الاقتصاد اليمني.

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اليمن.. أول تعليق من المجلس الانتقالي بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

وهذا أول موقف دولي معلن داعم لقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الإثنين بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والذي شمل تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك.

وأثار قرار تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي ارتياحا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية في اليمن، لما يمتلكه المحافظ الجديد من كفاءة وخبرة اقتصادية فضلا عن علاقات دولية واسعة.

كما انعكس القرار إيجابيا على قيمة الريال اليمني الذي استعاد بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن بجنوب البلاد لترتفع إلى 1290 ريالاً للدولار الواحد للشراء و 1360 ريالاً للبيع وفقاً لمتعاملين وصرافين بعدن مساء الأربعاء.

كانت قيمة العملة قد شهدت مؤخراً موجة هبوط حاد لم يسبق لها مثيل دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار وسط تصاعد تحذيرات من وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

اليمن البنك المركزي السفارة الأمريكية الريال اليمني اخبار العالم

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