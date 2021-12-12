شاهد.. نرمين الفقي برفقة سوسن بدر من كواليس مسلسل أبو العروسة 3

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور من كواليس تصوير الجزء الثالث من المسلسل الدرامي "أبو العروسة" وذلك عبر حسابها علي "انستجرام".



وظهرت نرمين الفقي بصحبة الفنانة سوسن بدر وعلقت قائلة "انا وام العروسة من كواليس ابو العروسة 3" نالت اعجاب متابعيها.



وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.