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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لزعيم تشكيل عصابى للإتجار بالأسلحة النارية ومواجهة الشرطة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة في القليوبية بالسجن المشدد 15 عاما على عاطل لاتهامه وآخرين بحيازة الأسلحة النارية وإطلاق الرصاص على قوة أمنية أثناء ضبطه وأفراد تشكيل عصابي بدائرة مركز طوخ لقيامهم بسرقة السيارات بالإكراه وخلال مطاردة الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية مما تسبب في حادث تصادم بين سيارتين خاصتين بالتشكيل العصابي أسفر عن وفاة وإصابة 4 من أفراد التشكيل.

قررت المحكمة تغريم المتهم 5 آلاف جنيه فيما أسند له من حيازة الأسلحة النارية المضبوطة بالواقعة ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى وناجى نصر هلال وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا.

تعود أوراق القضية عندما تلقت أجهزة أمن بالقليوبية معلومات سرية بقيام أفراد عصابة بتثبيت المواطنين وسرقة السيارات بالإكراه ليلا بطريق طوخ شبين القناطر تحت تهديد السلاح حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم وخلال أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من مركز طوخ من تحديد مكان المتهمين وأثناء محاولة ضبطهم وبحوزتهم سيارتين بهما كل أفراد التشكيل أطلقوا النيران بكثافة من أسلحة نارية بحوزتهم على قوات الأمن التي لاحقتهم وخلال الملاحقة اصطدمت سيارتا العصابة ببعضهما مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين.

ووجهت لهم جهات التحقيق تهمة القتل والشروع في قتل أفراد القوة الأمنية التي كانت تطاردهم حيث جرى ضبط مجموعة من أفراد العصابة وفرت المجموعة الثانية وضبط بحوزة المتهم ويدعى "أحمد.ن" عاطل الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة حيث أحيل للمحاكمة الجنائية وصدر ضده الحكم المشار إليه.

القليوبية محافظة القليوبية بنها مدينة بنها النيابة العامة

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