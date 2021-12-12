معرض إندونيسيا الدولي للكتاب يختار مجلس حكماء المسلمين كأفضل جناح

أعلنت إدارة معرض إندونيسيا الدولي للكتاب اختيار جناح مجلس حكماء المسلمين كأفضل جناح لهذه الدورة، حيث تسلم التكريم الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في حفل أقامته إدارة معرض إندونيسيا الدولي للكتاب في اليوم الأخير للمعرض.

قدم المجلس في هذه الدورة من المعرض مجموعة متميزة من الكتب المترجمة في مجال الحوار والسلام، ومجموعة من الكتب التي أصدرتها حديثا دار الحكماء للنشر، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات لمجموعة من أبرز علماء إندونيسيا.

قال الدكتور سلطان الرميثي إن إندونيسيا تمثل نموذجا متميزا للتسامح والتعايش، ولذلك فإن مجلس حكماء المسلمين يسعى لتعميق الاستفادة من هذه التجربة، ومد جسور التعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية في إندونيسيا، موضحا أن مشاركة المجلس في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب تأتي في إطار هذا التواصل الحضاري.