عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر: تعيين الأطباء بداية من دفعة 2010 حلمي الذي تحقق

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجهود الجيش الأبيض بكليات الطب بجامعة الأزهر المشرف على كافة المستويات منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم. 


وقال  رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة والذي عقد تحت عنوان "الممارسات الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)" برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات، ونواب رئيس المؤتمر الدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية طب البنات،  والدكتور محمد عبد العزيز وكيل كلية طب بنين، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل طب بنين، والدكتورة إيمان الشال وكيل طب بنات، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه منذ تولى قيادة الجامعة في منتصف عام 2017 م، كنت احلم بتعين  الأطباء من دفعة 2010.

وأشار إلى أن هذا الحلم ظل يراودني فترة طويلة حتى تحقق وأصبح حقيقة، ثم جاءت جائحة كورونا في نهاية عام 2019 م، وكانت محنة عاني منها العالم أجمع، ولكن سرعان ما تحولت المحنة إلى منحة ربانية، نتج عنها تصديق  فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعيين 2500 طبيب  بكليات الطب الست  بجامعة الأزهر وبدعم من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فلهم جميعا منا كل الشكر والتقدير على هذا الدعم الكبير. 


وأضاف رئيس جامعة الأزهر أنه كان يحلم بأن تكون هناك لائحة موحدة لقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، و أن يكون هناك شراء موحد بجميع المستشفيات الجامعية وتحقق ذلك، كما كنت احلم بأن أرى مؤتمر موحد لكليات الطب وقد بدأ اليوم من خلال هذا المؤتمر الدولي الثاني لكليتي طب بنين وبنات، واحلم أيضا بأن يكون المؤتمر الدولي الثالث يضم كليات الطب بجامعة الأزهر الست.


وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر ، على شعوره بالفخر والاعتزاز اليوم بانعقاد هذا المؤتمر الدولي الثاني لكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة، موجها الشكر للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته لقطاع الطب بجامعة الأزهر، كما وجه الشكر لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة على دعمه لقطاع الطب والذي يؤكد على دعمه الكامل نظرا لما يقوم به من خدمات تعليمية وخدمات مجتمعية جنبا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية. 


والذي تجلى واضحا في ظل جائحة كورونا من خلال الانعقاد الدائم والمستمر للجنة الأزمات بجامعة الأزهر ومتابعتها لمجريات الأمور على مدار 24 ساعة، مما عكس الأداء المشرف لأطباء جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، وكان محط أنظار واهتمام القيادة السياسية ونتج عنها موافقة القيادة السياسية على تعين 2500 طبيب بكليات الطب الست. 


وتابع: واتخذت الجامعة خطوات غير مسبوقه،فاتخذت على  الفور خطوات سريعة وفق رؤية واضحة؛ حيث قامت  بتدريب نحو 4 آلاف من الطواقم الطبية شاركت جميعًا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة، مثل: مستشفى العجوزة، والشيخ زايد، وأبو تيج بأسيوط، ودمياط، جنبًا إلى جنب مع مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب ذلك استقبلت المدن الجامعية بجامعة الأزهر آلاف العالقين من الدول العربية العام الماضي، ولأجل هذا الدور البارز والفعال استحقت الجامعة الإشادة من الجهات الرسمية بالدولة نظير هذا الجهد، فقد أشاد الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، بجهود الطواقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط منذ بداية جائحة كورونا وحتى وقتنا الحالي.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر.

رئيس جامعة الازهر الجيش الابيض كليات الطب جائحة كورونا المؤتمر الدولى

ترشيحاتنا

تفاصيل التطبيق الإلكتروني لجامعة الأزهر وكيفية التعامل معه وحلول مشكلاته

نابولي يواصل نزيف النقاط ويسقط أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

حقوق العمال حال حل الشركة أو تصفيتها وفقا لقانون العمل

هلكوت زاهير: سعاد حسني رفضت أموال أثرياء عرب.. ولهذا السبب تزوجت عبد الحليم

ديربي العاصمة مدريد.. تعرف على تشكيل الريال في مواجهة أتلتيكو

نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل مادة العلاوة في قانون العمل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

الشئون الإسلامية السعودية: عناية الرئيس السيسي بأهل القرآن أكبر دعم لنا

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ