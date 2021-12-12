نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل مادة العلاوة في قانون العمل الجديد

كشف خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تفاصيل مادة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد،:" سيتم اعداد دوائر محاكم بكافة المحافظات، وإنشاء محاكم مستقلة لفض النزاع في القضايا العمالية.

وتابع تفاصيل مادة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد،:" نطالب في القانون الجديد بعلاوة 7% للعمال علي قانون التأمين الشامل، موضحا:" العلاوة في القانون الجديد 3% لوجود التأمين الصحي الشامل ونختلف علي هذه الجزئية في القانون الجديد".

وأكمل:" نطالب بحقوق مستقلة وآمنة للمواطنين وتناسب الظروف المعيشية الحالية وتتوافق مع الدخل المتوسط لكل فرد".