فوز منطقة الدقهلية ببطولة الجمباز الأولى للمرحلة الثانوية الأزهرية فتيات

فاز فريق منطقة الدقهلية بالمركز الأول على الجمهورية لبطولة الجمباز للمرحلة الثانوية الأزهرية فتيات.

وشارك في البطولة منتخبات فتيات 12 منطقة أزهرية تنافست على تحقيق المراكز الأولى حيث جاء ترتيب الطالبات كالتالى :-

المركز الأول: جمانه حمزه علام (منطقة الدقهلية).

المركز الثانى: ندى علاء الدين السيد (منطقة الشرقية).

المركز الثالث : عطيات أشرف سليمان ( منطقة الغربية).

المركز الرابع: ياسمين حمدى عبدالفتاح (منطقة الدقهلية).

أما المراكز الأربعة الأولى فى الترتيب العام لمنتخبات المناطق المشاركة كانت النتيجة كالتالى:-

المركز الأول : منطقة الدقهلية.

المركز الثاني: منطقة الشرقية.

المركز الثالث : منطقة الغربية.

المركز الرابع :منطقة البحيرة.

حضر فعاليات البطولة الدكتورة نوال حسنى مدير عام الرعاية الرياضية و أيمن ناصر مدير إدارة التخطيط والتوجيه والمتابعة.

وكانت البطولات تنفيذ إدارة المسابقات الرياضية فتيات بقيادة:-

داليا مصطفي حسين.

زينب عبدالعظيم أحمد.

يسرا حسين عبد الحلين.

هبه حميدو إبراهيم.

ناريمة عبدالحميد متولى.

نسرين محمود رمضان.

مها حسن يوسف

مسعد محمد السيد مدير المركز الرياضى الدائم بالعاشر.

عطيه محمد عبدالعزيز.

عبدالله محمود حسن.

عبدالسلام سرحان مسئول إعلامى.

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