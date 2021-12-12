برلماني: الإسكان الاجتماعي أنهى مشكلة أرَّقت الوطن لعقود ممتدة

قال النائب عرفة صالح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر استطاعت خلال سنوات قليلة، أن تقضي على أزمة السكن الحادة في البلد طوال العقود الماضية، ولم يعد توافر الشقة المناسبة مشكلة للشباب أو لمختلف الأسر من مختلف الشرائح والفئات، بل العكس هناك وفرة حقيقية في الشقق، من خلال مختلف برامج الاسكان الاجتماعي وسكن مصر التي تقدمها الدولة عبر وزارة الاسكان.

واضاف صالح في بيان له اليوم، أن النجاحات التي حققها مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، غير مسبوقة وتؤكد دقة الخطط الوطنية الموضوعة بقيادة الرئيس السيسي لحل هذه المشكلة، بعدما تم توفير قرابة مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، ويتم سنويا وفق تأكيدات المهندسة، مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسليم ما بين 120-150 ألف وحدة سكنية.

وافاد عضو إسكان البرلمان، بأن حل مشكلة السكن كان ولا يزال إنجازا وطنيا كبيرا، فالشقة المناسبة وفي العديد من المدن الجديدة وداخل مختلف المحافظات، التي تمتعت بالمشروع توفر بيئة آمنة ومستقرة للحياة والعمل.

وشدد صالح على أن مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، نقلة للمستقبل ونهاية لمشكلة أرَّقت الوطن لعقود ممتدة.