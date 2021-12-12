محاضرات وورش فنية متنوعة في ثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وقدم قصر ثقافة الطفل ورشة فنية للموهوبين بمدرسة الشربتلي، قامت الفنانة هند عبدالحميد، بتعليم الطلاب والطالبات طريقة الرسم علي الجلد واستخدام الألوان.



أقام بيت ثقافة الضبعة ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة قدم خلالها مدير البيت شرح طريقة عمل ايموجي مختلف للاطفال باستخدام الفوم الملون والاستيك الخشب، كما قدم الشاعر علاء ابوخلعة ورشة أدبية لأعضاء نادي أدب الطفل، أوضح خلالها البحور الشعرية وتكوين كل بحر والفرق بين كل بحر والآخر، وأشار إلى الأمثلة من الأبيات الشعرية لكل بحر.

استضاف الفرع فاعليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات تحت شعار "تصدو معنا" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والذي تضمن عدد من المحاضرات عن مفهوم الشائعة وسرعة انتشارها بين أفراد المجتمع وأضرار الانسياق وراء الشائعات علي الأفراد والمجتمعات، واختتمت المحاضرات بتوضيح طرق وأساليب التصدي للشائعات للحد منها ومن خطورتها.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "أدب القصة القصيرة" ألقاها د. فارس عبدالشافي، تحدت فيها عن معني القصة القصيرة والفرق بين القصة القصيرة والرواية، كما ذكر أهم رواد أدب القصة القصيرة في مصر وأبرز الأعمال التي قدمت علي الساحة الأدبية، كما نفذ بيت ثقافة سيوة ورشة للتلوين لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الألوان الخشبية في تلوين الرسومات المطبوعة.