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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص في اتهامه بسرقة مسكن بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام؛ لارتكابه واقعة سرقة من داخل مسكن بالقاهرة، بأسلوب التسلق.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم، في مديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، قررت باكتشافها سرقة مبلغ مالي- وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية - هاتف محمول، من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة له معلوات جنائية. 

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته سلاح ناري وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى .

 وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وسداد مديونياته.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، وإتهمته بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الجيزة مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة القبض على لص التقنيات الحديثة جمع المعلومات شرطة المقطم فرد خرطوش تقنين الإجراءات مشغولات الذهبية

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