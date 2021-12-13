سامح شكري : الأمن القومي المصري جزء لا بتجزء من الأمن القومي الخليجي والعربي

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن الأمن القومي المصري جزء لا بتجزء من الأمن القومي الخليجي والعربي، لافتا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي العربي مسئولية لدولها.

وأضاف سامح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن كل المداخلات من خلال الأشقاء تركز على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن هناك دعم وتصامن مع مصر في هذا الصدد.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مجلس التعاون الخليجي يؤكد انه لابد من الوصول لاتفاق قانوني ملزم في قضية سد النهضة، للدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم التأكيد على موازة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر في الدفاع عن حقوقها في أزمة سد النهضة.