هل يمكن أن تصيب كورونا الحيوانات الإنسان؟.. أستاذ الطب البيطري يوضح

علق مصطفى فايز، أستاذ الطب البيطري، على إصابة فرس النهر في بلجيكا بـ فيروس كورونا، قائلا:" فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والطيور، متابعا: كورونا الحيوانات موجود منذ فترة طويلة.

وأضاف "مصطفى فايز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، فيروس كورونا الذي يصيب الحيوانات مختلف تماما عن فيروس كورونا الذي يصيب الإنسان، متابعا: لا يمكن لـ فيروس كورونا أن يجتاز حاجز النوع بين البشر والحيوانات.

وأكد أن فكرة انتقال فيروس كورونا من الحيوانات للبشر أمر غير صحيح تماما، متابعا: إنفلونزا الطيور أيضا لا يمكن أن تنتقل من الطيور للإنسان.

