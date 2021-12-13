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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روشتة للنهوض بالبورصة المصرية في عام 2022.. تفاصيل

صدى البلد

قال ماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق، إن أداء سوق المال خلال 2021  كان جيداً لكنها لا تعكس في ذات الوقت قوة وأداء الاقتصاد المصري ومؤشراته الإيجابية على مدار العام .


وأوضح “ماجد شوقي” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “سي بي سي” أن أهم العقابات التي تواجه البورصة المصرية هي نقص البضاعة رغم أن طرح شركة إي فاينناس  كان الاضخم منذ طرح المصرية للاتصالات عام 2005 وثلاثة طروحات أخرى تمت خلال العام  "


وأضاف أن البورصة المصرية لم تعد السوق الصاعد بمفردها بين اسواق المنطقة، حيث أصبح لدينا اسواق مال الجيران لديهم بورصات وسمحوا للاجانب بالدخول فيها ويقومون بإجراء طروحات شهرية بأرقام كبيرة ، مثل السعودية وقطر والامارات  وهم منافسين للسوق المصري ".

وقدم روشتة للنهوض بالبورصة المصرية في عام 2022 عن طريق السماح بطروحات أكبر    وطرح بضائع  كبرى، بالإضافة  لعدم تعديل القوانين والإجراءات  بشكل مفاجئ وأن تتمتع بقدر كبير من الثبات، متابعا: عاوزينها ترجع زي زمان ونعمل عمليات ترويج ليها عبر بنوك الاستثمار"

تابع : " لازم ممثلين من الوزارات والبورصة  والرقابة  المالية  والبورصة لشرح فلسفة القواعد والقوانين الحاكمة لسوق المال ".


 

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