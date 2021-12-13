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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تصل إلى 800 ألف حالة وفاة بكورونا و50 مليون إصابة

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة وصلت إلى 800 ألف حالة وفاة، وأكثر من 50 مليون إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه تم العثور على المتحور أوميكرون من سلالة فيروس  كوفيد 19 في 63 دولة، ووفقًا للبيانات الأولية، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تتجاوز سرعة انتشار دلتا في العالم.
 

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انتشاره سيتجاوز دلتا.. الصحة العالمية: متحور أوميكرون موجود في 63 دولة

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الصحة العالمية: "أوميكرون" في طريقه ليكون أكثر انتشارا من متحور "دلتا"

وجاء في العرض العام لمنظمة الصحة العالمية أنه “اعتبارًا من 9 ديسمبر 2021، تم تحديد حالات العدوى البشرية بهذا المتغير في 63 دولة عبر جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة”.
 

وأضافت المنظمة الدولية أنه لم يتضح بعد لماذا تنتشر السلالة الجديدة بهذه السرعة.
 

وتابعت منظمة الصحة العالمية: “ وبالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا، من المحتمل أن يتفوق أوميكرون على متغير دلتا”.

وافترضت المنظمة أن متغير أوميكرون قد يقلل من فعالية لقاحات كوفيد 19 بناءً على البيانات الأولية.

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 السلالة الجديدة فيروس كورونا المستجد اصابات كورونا في الولايات المتحدة

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