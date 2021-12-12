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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: "أوميكرون" في طريقه ليكون أكثر انتشارا من متحور "دلتا"

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، أن متحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا"، على خلفية انتشاره في 63 دولة.
وأوضحت وثيقة لرؤية المنظمة العالمية حول المتحور الجديد نشرت على موقع المنظمة الإلكتروني، أنه حتى التاسع من ديسمبر الجاري، تم اكتشاف حالات مصابة بمتحور أوميكرون في 63 دولة حول العالم، وأنه من غير المعروف حتى الآن سبب الانتشار السريع لهذه السلالة.
وأضافت الوثيقة أنه وفقا للإحصائيات والبيانات الأولية الحالية، فمن المتوقع أن تتجاوز أعداد الإصابات بأوميكرون إصابات متحور دلتا، لكنه أقل خطورة من "دلتا".
ونوهت المنطمة إلى أن المعلومات المتاحة حول "أوميكرون" لا تزال محدودة.

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