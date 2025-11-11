حلايب وشلاتين في المقدمة.. عمرو حنفي يوضح سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه منذ أمس مع فتح اللجان، الأمور في العملية الإنتخابية لإنتخابات مجلس النواب تسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه يوجد 3 دوائر إنتخابية في المحافظة.

وقال عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نواب الوطن”، عبر فضائية “المحور”، أنه من أكثر الدوائر اقبالا من الناخبين في محافظة البحر الحمر، تقع في منطقة حلايب وشلاتين ، مع وجودد نسب مشاركة عالية في بعض المناطق الأخرى.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه لم نرصد أي مشاكل حدثت في العملية الإنتخابية، مؤكدا أن الأمور تتم بسهولة ويسر، ولم نرصد أي شئ غير طبيعي.