نائب محافظ البحر الأحمر تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب وتشيد بالإقبال

أدلت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، بصوتها في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنتها الانتخابية بمدينة الغردقة، والتي يشرف عليها المستشار إسلام شعبان، رئيس النيابة، مؤكدًا متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وأشادت نائبة المحافظ عقب الإدلاء بصوتها بالإقبال الكبير من المواطنين على اللجان، معتبرة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي وإرادة الشعب المصري. وأضافت أن هذا الإقبال يؤكد حرص أهالي المحافظة على ممارسة حقهم الدستوري واختيار ممثليهم في جو من الشفافية والنظام

كما أشادت بالتنظيم داخل اللجان والتيسيرات المقدمة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل بفضل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والإشراف المباشر للمستشار إسلام شعبان الذي حرص على متابعة كل تفاصيل سير العمل داخل اللجنة.

وأكدت أن توجيهات السيد المحافظ شددت على المتابعة الميدانية المستمرة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين داخل اللجان، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بنجاح حتى نهاية اليوم.