كيف أثر تحالف الأحزاب في المشهد الانتخابي؟ حماة الوطن يجيب

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أنه يصل للناخب والمواطن المصري أن أحزابه السياسية لا يكون فيها من يبحث عن الهيمنة بشكل قوي، بل يجلس الكل على طاولة واحدة.

وأضاف خلال لقائه عبر تغطية خاصة بقناة “DMC”، أن هناك بيان يحوي أن هناك ميثاقا أخلاقيا للشرف بين أحزاب القائمة الوطنية، وهذا كان بندا هام فى البيان الأول لأول إجتماع لأحزاب القائمة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع: “تلك رسالة هامة للمواطن أنه لأول مرة يرصد أحزابا لبلده تجلس على طاولة واحدة، تخرج ببيان هام على طاولة المشاركة”.