مشاركة ملحوظة من الشباب وكبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة البحيرة، إن اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهد إقبالاً كثيفًا من مختلف الفئات العمرية، مع تصدر النساء المشهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف عماد، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشباب وكبار السن شاركوا أيضًا بكثافة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات لتذليل جميع العقبات أمام الناخبين، وتوفير الجاهزية اللوجستية الكاملة داخل اللجان الانتخابية.

وأوضح المراسل أنه قبل توجهه لتغطية المشهد، زار غرفة التحكم الرئيسية بمحافظة البحيرة، والتي تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات الناخبين وتمكينهم من التصويت بسهولة ودون معوقات.

واختتم بالقول إن التغطية ستستمر حتى غلق أبواب اللجان وإعلان النتائج الأولية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

