19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مشاركة ملحوظة من الشباب وكبار السن في انتخابات مجلس النواب 2025

هاني حسين

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة البحيرة، إن اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهد إقبالاً كثيفًا من مختلف الفئات العمرية، مع تصدر النساء المشهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف عماد، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشباب وكبار السن شاركوا أيضًا بكثافة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءات لتذليل جميع العقبات أمام الناخبين، وتوفير الجاهزية اللوجستية الكاملة داخل اللجان الانتخابية.

وأوضح المراسل أنه قبل توجهه لتغطية المشهد، زار غرفة التحكم الرئيسية بمحافظة البحيرة، والتي تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات الناخبين وتمكينهم من التصويت بسهولة ودون معوقات.

واختتم بالقول إن التغطية ستستمر حتى غلق أبواب اللجان وإعلان النتائج الأولية من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

