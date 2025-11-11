قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

في ثاني أيام التصويت.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام فتح لجان انتخابات النواب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد اليوم، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الثاني، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية.

وأكدت نائب المحافظ خلال تواصلها مع رؤساء المراكز على متابعة سير اللجان أولاً بأول وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالقرى والمناطق النائية، والتأكد من توافر كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة داخل وخارج مقار اللجان؛ لضمان أداء الناخبين لواجبهم الدستوري بانتظامٍ ويسر.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد انتخابات

