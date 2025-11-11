في ثاني أيام التصويت.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام فتح لجان انتخابات النواب

تابعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد اليوم، انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الثاني، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بجميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة البالغ عددها لجنتين عامتين و ٦٠ لجنةً فرعية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية.

وأكدت نائب المحافظ خلال تواصلها مع رؤساء المراكز على متابعة سير اللجان أولاً بأول وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالقرى والمناطق النائية، والتأكد من توافر كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة داخل وخارج مقار اللجان؛ لضمان أداء الناخبين لواجبهم الدستوري بانتظامٍ ويسر.