تربية ممتعة .. صاحب" عربة الحواديت" يوضح تفاصيل شرح النحو بـ " الكوميكس" | فيديو

كشف هيثم السيد ، صاحب مبادرة “ عربة الحواديت “ لشرح النحو للأطفال بطريقة ” الكوميكس ” ، عن تفاصيل المبادرة ، ومين أين جاءته الفكرة ، ومدى نجاحها للطفل .

وقال هيثم السيد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه خريج كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية ، ولكنه من هواة القصة للطفل ، وكان والده مدرسا للغة العربية ، معقبا : " هناك فرق بين التخصص والإبداع " .



وأكد " السيد " أن أسلوب التربية الممتعة أصبح جسرا مهما لنقل المعرفة والمعلومة للطفل بشكل عام ، مشيرا إلى أن كتابه لشرح النحو يخص المرحلتين الإعدادية والثانوية .

وتابع : عندي طفلان في المرحلة الابتدائية وكانت لديهما مشكلات في فهم النحو ، وبالتالي فأنا في نفس المشكلة مع أولادي ، ودايما هم حقل التجربة بتاعي ، وجربت الموضوع مع بنتي في شكل رسومات .

ولفت إلى أنه كتاب الرسومات هو نتاج تعاونه مع أحد الشركاء ، ومن ضمن قصص الكتاب توضيح الفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة .