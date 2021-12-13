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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تربية ممتعة .. صاحب" عربة الحواديت" يوضح تفاصيل شرح النحو بـ " الكوميكس" | فيديو

كتاب عربة الحواديت
كتاب " عربة الحواديت "

كشف هيثم السيد ، صاحب مبادرة “ عربة الحواديت “  لشرح النحو للأطفال بطريقة ” الكوميكس ” ، عن تفاصيل المبادرة ، ومين أين جاءته الفكرة ، ومدى نجاحها للطفل .

وقال هيثم السيد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أنه خريج كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية ، ولكنه من هواة القصة للطفل ، وكان والده مدرسا للغة العربية ، معقبا : " هناك فرق بين التخصص والإبداع " . 

وأكد " السيد " أن أسلوب التربية الممتعة أصبح جسرا مهما لنقل المعرفة والمعلومة للطفل بشكل عام ، مشيرا إلى أن كتابه لشرح النحو يخص المرحلتين الإعدادية والثانوية .

وتابع : عندي طفلان في المرحلة الابتدائية وكانت لديهما مشكلات في فهم النحو ، وبالتالي فأنا في نفس المشكلة مع أولادي ، ودايما هم حقل التجربة بتاعي ، وجربت الموضوع مع بنتي في شكل رسومات .

ولفت إلى أنه كتاب الرسومات هو نتاج تعاونه مع أحد الشركاء ، ومن ضمن قصص الكتاب توضيح الفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة .

مبادرة “ عربة الحواديت هيثم السيد صاحب مبادرة “ عربة الحواديت برنامج صباح الخير يا مصر توك شو النحو

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