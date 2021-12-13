تصنيع منتج سجائر جديد بـ32 جنيها للعبوة

أعلنت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني " عن عقد اتفاقية مع " المنصور الدولية للتوزيع " لتصنيع منتج ايفولف “EVOLVE “بأصنافه المختلفة (كأحد أصناف منتج دافيدوف ” DAVIDOFF “ ) .

وأضافت الشركة الشرقية "ايسترن كومباني " فى بيان لها اليوم أن المنتج احد منتجات مجموعة امبريال توباكو جروب IMPERIAL TOBACCO GROUP" والتي تمثلها شركة المنصور الدولية في السوق المصرية منذ فترة طويلة .

تابعت الشركة الشرقية: سيتم تصنيع المنتج الجديد في مصانع الشركة الشرقية "ايسترن كومباني " احد صروح الصناعة المصرية والذي لا ينتج الا في ثلاث مصانع فقط علي مستوي العالم مملوكة لمجموعة امبريال توباكوجروب منوهة الى أن مجموعة المنصور كبري شركات التوزيع في مصر فى توزيع وتسويق المنتجات العالمية ستقوم باستيراد خامات المنتج الجديد وتوزيعه.

وأوضحت الشركة أنه سيتم بيع المنتج الجديد في الشريحة السعرية الوسطي بسعر بيع 32 جنيه للعبوة " ٢٠ سيجارة " .

ومن جانبه صرح هانى امان العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية ايسترن كومبانى بان هذا التعاون يعكس ثقة الشركات العالمية في إمكانيات الشركة الشرقية "ايسترن كومباني " وقوة العلاقة التي تربط الشركة الشرقية بشركائها المحليين و العالميين ومنهم شركة (المنصور الدولية للتوزيع) و الممتدة لأكثر من ثلاثون عاما ، ويبرهن علي قدرة وخبرة الشركة الشرقية ككيان عريق بقدراته الانتاجية الهائلة والمطابقة لاحدث المعايير والمواصفات العالمية لإنتاج أصناف السجائر العالمية بمواصفاتها المختلفة .