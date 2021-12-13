جليتر سوارا.. رواية جديدة لـ إسراء البكري في معرض الكتاب 2022

صدر حديثًا عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، رواية "جليتر سوارا"، للكاتبة إسراء البكري، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل.

ومن أجواء الرواية:

"عندما تُصبحُ "المادة" هي أقصى طموحِنا، وعندما تتوقفُ الحياةُ على كيفيةِ جمعِها، وعندما نَخلقُ "مُبرراتٍ" مُتجددة دائمًا لأخطائنا، تحتَ بندِ "الظروف" و"قسوة ِالمعيشةِ" وتحتَ بندِ: "قلةِ الحِيلة"، لابدّ أن يصبحَ الإنسانُ "غايةً" غايةً تبرّرُ وسيلةَ من يستغلُّ احتياجاتِهِ ويحاولُ أن يُكملَ نواقصَهُ بالوسيلة، ولابدّ أن يُصبحَ الإنسان حكايةً، حكايةً لها بدايةٌ ولكن.... بلا نهاية".

إسراء البكري، مواليد / القاهرة، لها عدة أعمال فردية مثل: رواية ( جليتر سوارا ) ٢٠٢٢، رواية (ماريدة) ٢٠٢١، ومجموعة قصصية قصيرة (كتم أنفاس) ٢٠٢١، وكتاب (بطعم الحب) ٢٠٢١.

كما أن لها عدة أعمال كتابية مشتركة مثل : كتاب (الصفعة) ٢٠٢١، و(روح وزعفران) ٢٠٢٠، و (لحظة حرية) ٢٠٢١.