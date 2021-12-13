أبرزها الصالون ذات البابين.. أنواع سيارات اختفت من الأسواق

عدد كبير من موديلات السيارات اختفى من الطرق وصالات العرض وأصبح لا يعاد تصنيعه مجددا لتتحول إلى طرازات تاريخية تعبر عن حقبة زمنية منتهية.



في السطور القادمة ترصد "صدى البلد" أبرز الطرازات البائدة وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات.

سيارات الاستيت ذات البابين

وهي نوع من السيارات السيدان لكن أكثر امتدادا من الجهة الخلفية كانت منتشرة من الخمسيات وحتى الثمانينات، ومن أشهر طرازات الاستيت ذات البابين فورد اسكورت و فورد بيرفيكت و فولكس فاجن بولو .

سيارة استيت



سيارة الصالون ذات البابين

كانت منتشرة في كل شوارع أوروبا في خمسينات القرن الماضي وحتى حقبة الثمانينات ثم بدأت في الانحسار، ومع الوقت تحولت تلك الطرازات إلى موديل الكوبيه الشهير مثل بي ام دبليو الفئة 3 ومثل سيارات فوكسهول نوفا وفولكس فاجن ديربي.

سيارة صالون

سيارة رودستر ذات الـ 3 مقاعد

كانت منتشرة في المملكة المتحدة وهي السيارة ذات المظهر الرياضي الشبيه بالعنكبوت وكانت غالبا تأتي بسقف مكشوف أو قابل للطي، من أشهر تلك النماذج سيارة Allard Palm Beach وطراز Riley RMC.

سيارة سبايدر

السيارة المكشوفة ذات الأربعة أبواب

كانت منتشرة في ثلاثينات القرن الماضي وحتى فترة الخمسينات، وكان من أشهر الطرازات في تلك الفئة Lincoln Continental Phaeton وحاولت شركة مرسيدس إحياء هذا النوع من الهياكل في 2006 عندما قدمت كونسيبت ocean drive.

سيارة مكشوفة ذات 4 أبواب

الهاتشبك ذات الـ 3 أبواب

ومن أشهر موديلاتها فوكسهول كورسا وتويوتا ياريس، وهذا النوع من السيارات شبيه جدا بالكوبيه ذات البابين إذ الباب الثالث عادة لا يكون واضحا للعميل لأنه باب مع الشنطة الخلفية للأمتعة، هذا موديل هاتشباك، ذو غطاء كبير لشنطة الأمتعة يمكن من خلاله الوصول إلى المقصورة الدخلية.

