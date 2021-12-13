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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة وإصابة طفلة سقطت من الطابق الثالث بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، مصرعها أثناء عبورها طريق "بلبيس - السلام" وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بليس وجاري إخطار النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس بوصول" فوزية ج ه م" 45 سنة مقيمة مركز بلبيس جثة هامدة وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث بلبيس أنه أثناء عبور المتوفية طريق " بلبيس- السلام" صدمتها سيارة سوزوكى وتوفيت فى الحال.

 

تم تحرير محضر بالواقعة.

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وعلي جانب أخر، فقد أصيبت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات مقيمة دائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، باشتباه بكسر الجمجمة عقب سقوطها من الطابق الثالث أثناء لهوها وتم نقلها إلى مستشفى فاقوس وتحويلها إلى الأحرار وحالتها الآن مستقرة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا من مستشفى فاقوس بوصول" حلا ح " 9 سنوات مقيمة دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بالجمجمة، وبسؤال أسرتها أفادت بسقوطها من علو من الطابق الثالث أثناء لهوها، وتم تحويلها إلى مستشفى الأحرار التعليمي وحالتها الآن مستقرة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية تحرير ضباط المشدد اصابة مصرع

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