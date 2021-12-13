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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. التحالف العربي ينفذ 28 عملية ضد مليشيات الحوثي خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلن التحالف العربي اليوم الإثنين، عن تنفيذ 28 عملية ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

كما نفذت قوات التحالف -حسب بيانها اليومي حول العمليات العسكرية باليمن- عمليات في الساحل الغربي استهدفت آلية عسكرية للمليشيات الحوثية.

 

وعن العمليات الأخيرة قال بيان التحالف، إن قواته تدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق ستوكهولم.

 

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي في مأرب في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.

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التحالف العربي مليشيات الحوثى مأرب والجوف اليمن الساحل الغربي القوات اليمنية السعودية

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