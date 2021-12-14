اقتصاد السعودية| العامة للعقار تنظم مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني"

تنظم الهيئة العامة للعقار السعودية مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني"، خلال الفترة من 29 - 31 ديسمبر الجاري، في قاعة المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “واس”، إن مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني" يسعي إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية والتقنية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.



ويشارك في المؤتمر العديد من الخُبراء والمهتمين من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، لمناقشة عدة محاور رئيسية هي: مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية وحوكمة القطاع العقاري، والاستثمار في القطاع العقاري - الواقع والتحديات، والتوطين والعمل الحر في القطاع العقاري، والاستدامة في القطاع العقاري، والتقنية العقارية.



كما أن الهيئة العامة للعقار خصصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري.



يأتي مؤتمر ومعرض "آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني" ضمن دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والتسجيل العيني للعقار ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالقطاع العقاري، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.