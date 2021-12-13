عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ: اختيار الصيادلة للتفتيش دون معايير تسبب في عدم العدالة

رئيس صحة الشيوخ
رئيس صحة الشيوخ

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، رئيس اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلي الهيئة".

وتساءل الدكتور محمد الشيخ، مقدم الطلب عن كيفية إختيار٤٤٠ صيدلي للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب في عدم العدالة بين الصيادلة في قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة.

وأبدي الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة استياءه الشديد، من عدم التوافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة في اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق ووفقاً لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع ، مما يعد مخالفاً للقانون والدستور.

وطالب رئيس اللجنة بضرورة الغاء انتداب هذه الاسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلي وفقاً لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم علي اساسها الاختيار من بين المتقدمين،  ومراعاةً لمبدء تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقانون.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم، بضرورة إحتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعاً والتي نتج عنها انعدام الرقابة علي كافة المنشآت الصيدلية .

كما أوصت بضرورة إنتداب العدد الكافي واللازم للتفتيش علي ما يقرب من  ٧٥ الف صيدلية منتشرة علي كافة انحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين أثناء حل هذا الخلاف الغير مبرر بين الجهتين الحكوميتين.

وأوصت اللجنة أيضاً في نهاية الجلسة بأنها سوف تقوم بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقاً للقانون والدستور.

وشارك في الإجتماع من وزارة الصحة والسكان: الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة والدكتورة سحر فرج وكيل الوزارة للصيدلة ،  محمد درويش مستشار وزير الصحة ومن هيئة الدواء المصرية: ، الدكتورأيمن سعدالدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.

ترشيحاتنا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بـ سوريا

عمل يسير أفضل في الأجر من الصلاة والصيام والصدقة النوافل.. احرص عليه

المصري يتفوق 2-0 على المقاصة في الشوط الأول بالدوري

رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. وارد عن النبي

مجموعة نصابين.. تعليق عزة مصطفى على الضربة الأمنية ضد التسريبات المفبركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتحفيز الاستثمار والتخفيف على المواطن .. قرارات عاجلة من رئيس الجمهورية بإعفاءات ضريبية ضخمة .. تعرف على التفاصيل

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

فيديو

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ