صحة الشيوخ: اختيار الصيادلة للتفتيش دون معايير تسبب في عدم العدالة

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، رئيس اللجنة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلي الهيئة".

وتساءل الدكتور محمد الشيخ، مقدم الطلب عن كيفية إختيار٤٤٠ صيدلي للندب من وزارة الصحة لهيئة الدواء دون معايير واضحة مما تسبب في عدم العدالة بين الصيادلة في قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة.

وأبدي الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة استياءه الشديد، من عدم التوافر الشفافية بين أبناء الوطن من الصيادلة في اختيار هذا العدد، دون نشر إعلان مسبق ووفقاً لاشتراطات وأولويات معلومة للجميع ، مما يعد مخالفاً للقانون والدستور.

وطالب رئيس اللجنة بضرورة الغاء انتداب هذه الاسماء والقيام بنشر إعلان واضح يتقدم به كافة صيادلة التفتيش الصيدلي وفقاً لمعايير محددة ومعلومة للجميع يتم علي اساسها الاختيار من بين المتقدمين، ومراعاةً لمبدء تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقانون.

كما أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال إجتماعها اليوم، بضرورة إحتواء عدم التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، وسد الفجوة سريعاً والتي نتج عنها انعدام الرقابة علي كافة المنشآت الصيدلية .

كما أوصت بضرورة إنتداب العدد الكافي واللازم للتفتيش علي ما يقرب من ٧٥ الف صيدلية منتشرة علي كافة انحاء الجمهورية، وإعلاء مصلحة الدولة والمواطنين أثناء حل هذا الخلاف الغير مبرر بين الجهتين الحكوميتين.

وأوصت اللجنة أيضاً في نهاية الجلسة بأنها سوف تقوم بمتابعة تطورات حلحلة هذه القضية عن كثب واتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم اتخاذ خطوات لحلها طبقاً للقانون والدستور.

وشارك في الإجتماع من وزارة الصحة والسكان: الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة والدكتورة سحر فرج وكيل الوزارة للصيدلة ، محمد درويش مستشار وزير الصحة ومن هيئة الدواء المصرية: ، الدكتورأيمن سعدالدين الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني بهيئة الدواء المصرية.