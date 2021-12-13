انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا من الضريبة على القيمة المضافة يعد صورة من صور الدعم التى يقدمها الرئيس للفلاحين .

وأشار "الشناوى " خلال تصريحات ل"صدى البلد" ، إلي أن هذا القرار يؤدى إلي انخفاض مدخلات الإنتاج مما يعد مبادرة داعمة للفلاح المصرى والإنتاج الزراعي بإعفاء الفلاحين من الضرائب على القيمة المضافة التى كانت تضاف عليهم .

وأضاف " رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة" أن هذه الضرائب كانت تمثل 14% على المنتجات الزراعية وبالتالى اعفاء المنتجات الزراعية سيؤدى بالطبع إلي انخفاض أسعارها مما ينعكس ايجابيا على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق وبالتالى يصب فى مصلحة المزارع والمواطن نفسه .

توجيهات الرئيس السيسي

ووجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مشروع القانون إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي.

وجاءت توجيهات الرئيس السيسي كالتالي:

إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي في تعديلات بـ قانون «القيمة المضافة».

إعفاء الدواء والمواد الفعالة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا.