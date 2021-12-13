عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.. كيف تدخل السيسي لدعم القطاع السياحي

محسن الجيار
محسن الجيار

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن إعفاء الضرائب علي القيمة المضافة علي القطاع السياحي من شأنه المساعدة في عودة القطاع وتشجيع السائحين على اقتناء السلع والمنتجات التذكارية والتراثية الخاصة بمصر.


وقال الجيار، لـ صدي البلد إن ذلك الإجراء من شأنه الترويج للسياحة المصرية بصورة كبيرة معتبرا أن تلك المبادرات جاءت بناء علي تكليفات من القيادة السياسية، وبما يعني وجود تكاملا علي الصعيد الحكومي لتنفيذ التكليفات الرئاسية.

غرفة الطباعة: قرارات السيسي بتعديلات القيمة المضافة تدعم صناعة الورق

السيسي يوجه بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية بضريبة القيمة المضافة

وأوضح الجيار، أن ذلك الإجراء من شأنه زيادة حجم اقتناء السائح للسلع المصرية داخلالأسواق الحرة بسعر عادل وبدون أي عبء ضريبي، حيث يكون سعر السلع 100% بدلا من 114% حيث يستفيد السائح بنسبة خصم 14% .


وأشار الجيار، إلي أن جوهر التعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة جاء لاستدراك بعض التشوهات الضريبية والتي أيقنت القيادة السياسية بسرعة معالجتها للترويج اكثر للاقتصاد القومي والانشطة المحفزة له.


واستحدثت التعديلات الضريبية علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة المقترح تعديله، بندا يتضمن تيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.


بالإضافة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.


وأيضاً إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
 

القطاع السياحي السلع التراثية الترويج للسياحة الضريبة على القيمة المضافة مال واعمال اخبار مصر القيادة السياسية الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب

موضوعات متعلقة

رئيس مصلحة الضرائب: دمج مأموريات المصلحة يسير وفقا لخطة زمنية ليشمل الجميع

ترشيحاتنا

الليرة اللبنانية تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار

بشرى سارة.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في هذا الموعد.. فيديو

المفتي: الإخوان إرهابيون ومخربون ويستخدمون حروب الجيل الخامس

الإعفاءات الضريبية على الأدوية والمواد الفعالة ..تشجع الصناعة وتخفف عن المواطن

أبرزها الصالون ذات البابين.. أنواع سيارات اختفت من الأسواق

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

بشرى سارة.. وزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

فيديو

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

النشرة الفنية.. ندم حورية فرغلي على الظهور عارية وفنانة تتهم ابنها بالنصب عليها

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ