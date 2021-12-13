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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع الإسماعيلية الطبي يستقبل وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)

خلال الزيارة
خلال الزيارة

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، أحد شركاء التنمية في نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وخلال الزيارة؛ قام الوفد بالوقوف على مدى تطبيق  أنشطة تحسين الجودة بالمستشفى، على أرض الواقع، بما في ذلك (5s- kaizen -TQM)، والتي ترتكز على عدة محاور لأنشطة الجودة، وسلامة المرضي، وكذلك دور إدارة المستشفى في تحسين مستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة.

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وأشاد الوفد بتطور خدمات الرعاية الصحية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، علاوة على مطابقته لمعايير الجودة العالمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ماله أثر كبير على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.

شمل وفد الزيارة من وكالة جايكا كل من  Mrs.Kasahar نائب كبير الاستشاريين للمشروع، الدكتور عمار فرج المسئول التقني للمشروع.

ورافق وفد (الجايكا) خلال الزيارة كل من عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع بهيئة الرعاية الصحية.
مروة طه_ مدير إدارة الجودة بهيئة الرعاية الصحية، ومدير مشروع EH-QiPS.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية، الدكتورة  هويدا ماضي مدير إدارة الجودة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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