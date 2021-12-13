الكشف عن مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” مواعيد مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا مواعيد دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي: الذهاب الثلاثاء 15 فبراير والإياب الأربعاء 9 مارس.

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني: الذهاب الثلاثاء 15 فبراير والإياب الأربعاء 9 مارس.

سالزبورج النمساوي ضد بايرن ميونخ الألماني: الذهاب الأربعاء 16 فبراير والإياب الثلاثاء 8 مارس.

إنتر الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي: الذهاب الأربعاء 16 فبراير والإياب الثلاثاء 8 مارس.

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي: الذهاب الثلاثاء 22 فبراير والإياب الأربعاء 16 مارس.

فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي: الذهاب الثلاثاء 22 فبراير والإياب الأربعاء 16 مارس.

بنفيكا البرتغالي ضد أياكس الهولندي: الذهاب الأربعاء 23 فبراير والإياب الثلاثاء 15 مارس.

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي: الذهاب الأربعاء 23 فبراير والإياب الثلاثاء 15 مارس.

وتُقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، فيما تُقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.