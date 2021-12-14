اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة، وتامر محمد كامل رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم.

وكشف أمر إحالة المتهم "أحمد.ن" أنه فى 26 سبتمبر الماضى بدائرة قسم مدينة نصر بمدينة نصر، هتك عرض المجني عليها "ت.ع" بأن لامس جسدها وإتيانه بفعل فاحش.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بأنها وحال استقلالها إحدى الحافلات، فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على نحو ماشهدت به المجنى عليها.