تجديد حبس سيدتين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى

جدد قاضي المعارضات حبس سيدتين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدتين "إحداهما تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادي شبكة الإنترنت عن طريق إنشائها صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء وصور سيدات أجنبيات على غير الحقيقة بمواقع التواصل الاجتماعى.

وتبين استغلالها في الإيقاع بضحاياهما وزعمهما امتلاك مبالغ مالية وترغبان فى إرسالها للبلاد بقصد استثمارها فى مجال التجارة أو التبرع بها فى أعمال الخير ومساعدة الفقراء وعلاج المرضى نظير حصول الضحايا على نسبة ربح.

وعقب ذلك يتم إيهامهم بوصول تلك الأموال للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن ولاستلامها يجب إيداع مبالغ مالية فى حسابات بنكية محددة كرسوم إدارية وتخليص جمركى.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطهما وبحوزتهما 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب"، 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالى.

بفحص الأجهزة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

كما تم التوصل لأحد الضحايا الذى أكد تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل المتهمتين، والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى.

بمواحهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، لا سيما التى يتم ارتكابها عبر منصات المواقع بشبكة الإنترنت، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدتين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.