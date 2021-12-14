كيف تشترك في مزاد السيارات بمصلحة الجمارك

حددت مصلحة الجمارك عددا من الضوابط والشروط لقبول الجمهور من الأفراد والتجار، للاشتراك في جلسات المزاد العلنية التي يتم طرحها والتعليمات الخاصة بكيفية اشتراك المواطنين في المناقصات والمزايدات الخاصة بشراء السيارات التي تطرحها المصلحة.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك وتلقي " صدي البلد" نسخة منه، إن كافة المزادات التي يتم اجراءها تتم وفقا لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة2019.

ذكر التقرير إنه يشترط في الراغبين للاشتراك في مزادات السيارات، ضرورة تقديم بطاقة رقم قومي سارية للأفراد العاديين بالاضافة لصورة من البطاقة الضريبية للتجار مع امكانية اصطحاب أشخاص لديهم خبرة لمعاينة السيارات المراد شراءها، وشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزاد بقيمة تقدر بـ 400 جنيها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.



كما يشترط سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء جلسة المزاد وفي حالة رسو المزاد علي المتقدم يتم خصم مبلغ التأمين من قيمة السيارة و يتم سداد 30% مـن ثمـن السيارة عقب رسوم المزاد .

ويتم سداد بقيمة المبلغ الخاص بالسيارة خلال أسبوعين من انعقاد المزاد، وفي حالة تأخر المشترك في المزاد علي السداد يتم اخطار صاحب الشأن بالاستلام و تحصيل 1% مصروفات تخزين السيارة عن كل يوم يتم التأخر فيه عن سداد قيمة السيارة وبحد أقصي لمدة أسبوع.