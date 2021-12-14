طارق سليمان: إعارة الزمالك محمد صبحي إلى فاركو بنية البيع شيء عجيب

أبدى طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي، تعجبه من قرار إدارة الزمالك، بإعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق، إلى نادي فاركو، بنية البيع، بداية من الموسم الجاري.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc : "محمد صبحي حارس واعد ومستقبله كبير فهو لديه المواصفات الجسمانية والشخصية القوية والطول المناسب وهذه المعايير التي أرى فيها الحارس المميز".



وأضاف: "أتعجب من قرار إدارة الزمالك بإعارته إلى فاركو بنية البيع مقابل 20 مليون جنيه وأرى أن ذلك مبلغ زهيد، فأرى أن ذلك قليل للغاية بالنسبة لموهبته ولا يأتي كل يوم حارس بنفس المواصفات مثلما فعل عصام الحضري وكان حارس مصر الأول لمدة 20 سنة".



وأتم: "تابعت صبحي بشكل كبير مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي فلقد شارك في أكثر من 32 مباراة وهو حارس موهوب ولديه ثبات في المستوى، وأتعجب من إعارته فكيف تم ذلك وما هي المعايير التي تم اتخاذ بها هذا القرار".