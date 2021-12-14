دا استنتاجي.. مصطفي فهمي عن طليقته: طلباتها مادية عشان تاخد كل حاجة

تحدث الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن طلاقه، قائلا: “كانت أكتر حاجة عايزاها؛ هي المادة وفلوس، علشان تاخد أكتر حاجة، ده استنتاجي واستنتاج أي حد”.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا منها هو لهذا السبب، وفيه حد بيخطط ويستِّف الليلة دي، انا رفعت قضية على السوشيال وهي مباحث الإنترنت لأن محدش يدخل بيت حد يصور كل حاجة وينزلها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: “هي ست بتحب الشهرة وعايزة تتشهر وهي بقالها سنوات عايزة تمثل وحاولت مع كذا حد، ودخلت معايا مشهد فى مسلسل ليا، وقولت للمخرج خليها تجرب وعملته”.