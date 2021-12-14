ميدو: أنشيلوتي يتواجد معه ساحر على الدكة

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، يتواجد معه ساحر بشكل دائم على الدكة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» المذاع على قناة المحور، أن لديه معلومة مؤكدة بأن أنشلوتي يستعيين بالساحر في كل صغيرة وكبيرة.

وأشار ميدو، إلى أن الساحر لا يفارق أنشيلوتي نهائيا خصوصًا في المباريات والتدريبات الخاصة بالفريق.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الوصيف.

علق نادي ريال مدريد، على إعادة قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعته في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد في تصريحات نقلتها “إذاعة كادينا سير” الإسبانية: “كان من المدهش والمؤسف ومن الصعب للغاية فهم ما حدث اليوم بالنظر إلى أن الملايين من المشجعين كانوا ينتظرون القرعة وكذلك عالم الرياضة كله، ومع ذلك فإننا نواجه هذه القرعة بكل حماس.”

وأضاف: "ندرك أن المنافسة تعني للنادي وجماهيرنا، كما ندرك الصعوبات التي سنواجهها في المنافس وفئة اللاعبين الذين لديهم، ولكن مع الثقة بأن الفريق سيلعب مباراتين رائعتين، والتي ستكون بالتأكيد رائعة لعشاق كرة القدم وكرة القدم، وعلى أمل أن نتمكن من المشاركة في ذلك القرعة في دور ربع النهائي."

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا تم إعادتها بسبب خطأ تقني، حيث أوقعت القرعة الأولى فريق ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي، قبل أن تضعه في صدام قوي أمام باريس سان جيرمان.