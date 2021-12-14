مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة، إن استضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ هو وسيلة مهمة لتوسيع جهود مكافحة الفساد في العالم.

وكتب الدبلوماسي المصري في تغريدة على تويتر: يمثل المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ وسيلة مهمة لتوسيع جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: هو حدث يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال منع ومكافحة الفساد، هو مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف: منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، وأولى اهتمامه للنهوض بالبلاد، وتطورها وإصلاح البنية التحتية، ومكافحة الفساد، وبالفعل قطعت مصر شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صورة.

وأكمل: تعقبت الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل أسباب الفساد، والوقوف على طرق علاجه، ويأتي أحدها تضافر الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة وتمتين المؤسسات الفعالة وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ما هو مؤتمر الدول الأطراف المُنعقد اليوم في شرم الشيخ:

المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا، والذي يضم ما يقرب من 2700 مشارك من الحكومات المتخلفة، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والاوساط الأكاديمية والقاع الخاص في مصر.

تناقش الدورة الحالية من مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد، كيفية الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، بالإضافة إلى قضايا الساعة مثل الملكية الفعلية وكيفية المضي قدمًا في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.

صدقت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عام 2005، لتدخل حيز التنفيذ منذ ذلك الحين في ديسمبر من نفس العام، وحصلت على الامتثال العالمي.

بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة 189 دولة، أحدها الصومال وسورينام.

تلتزم الدول وفقًا للاتفاقية بتجريم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، من الرشوة واختلاس الآمال العامة، والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبيضها، وتغطي أيضًا الفساد في القطاع الخاص.

كما تلتزم الدول بموجب الاتفاقية، ان تقدم لبعضها البعض أوسع نطاق من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية، بالإضافة إلى التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد.

مصر تستضيف أكبر حدث لمكافحة الفساد في العالم

تستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم كما أن مصر مهتمة بمواجهة الفساد فى زمن الأوبئة.