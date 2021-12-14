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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

تطورات الحالة الصحية للفنانة دنيا عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا

صدى البلد

يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنانة  دنيا عبد العزيز،بعد إصابتها  بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وعلم صدي البلد أن الفنانة دنيا عبد العزيز بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض الفيروس ، حيث مرت أصعب فترات الاصابة ومن المنتظر ان تقوم بمسحة طبية علي نهاية الاسبوع الجاري

وتخضع حاليا دنيا عبد العزيز للعزل المنزلي منذ الخميس الماضي ، حيث تم إلغاءعرض مسرحية "زقاق المدق" التي تشارك دنيا في بطولتها، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

مسرحية زقاق المدق تم عرضها لمدة شهر على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .

 

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.

مسرحية زقاق المدق  رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

 

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة  شادية

دنيا عبد العزيز تحيي ذكرى رحيل والدتها:

وأحيت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرى مرور 20 شهرا، على وفاة والدتها جودى الحسينى، التى رحلت في 12 أبريل 2020، مشيرة إلى أنه ومنذ وفاتها تعيش فى وحدة تامة، رغم الزحام المحيط بها.

 

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها على إنستجرام برفقة والدتها وكتبت، قائلة: "أمى 20 شهرا"

 

 

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز، مشاركتها في حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة نضال الشافعي، وميمى جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح.

 

 

تدور أحداث الحكاية حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، فى إطار تشويقى كوميدي.

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